Ich bin Steve McQueen Heute | N-TV | 22:10 - 23:00 Uhr | Dokumentation Infos

Er war beeindruckender Filmstar, Frauenheld und 'King of Cool': Der amerikanische Schauspieler Steve McQueen bleibt bis heute unvergessen. Durch seine unvergleichlichen Filmrollen wird er zum bestbezahltesten Schauspieler seiner Generation. Warum gewann McQueen an so hoher Beliebtheit? Und wie verlief sein Leben abseits der Kamera? Die n-tv Dokumentation zeigt intime Einblicke in die abenteuerliche Lebensgeschichte eines legendären Filmstars, der leider viel zu früh verstarb. Original-Titel: I Am Steve McQueen Laufzeit: 50 Minuten Genre: Dokumentation, USA 2014 Regie: Jeff Renfroe Schauspieler: Himself Steve McQueen Narrator Robert Downey Jr. Commentator Kristin Kreuk Herself Zoe Bell Himself Pierce Brosnan Himself Bruce Brown