ALVINNN!!! und die Chipmunks 13. Oktober | Super RTL | 10:45 - 11:10 Uhr | Animationsserie Infos

Mehr Termine Inhalt Die Streifenhörnchen Alvin, Simon und Theodore bilden die Musikgruppe Chipmunks und haben jede Menge Spaß. Ihr Ziehvater Dave managt die Band. Mit ihrer weiblichen Konkurrenz, den Chipettes, verstehen sie sich prima: Ein Fußballspiel steht an. Das letzte Mal haben die Chipmunks haushoch gegen das gegnerische Team verloren. Das soll nicht noch einmal passieren... / Alvin bekommt nur eine eigene Reality-Show im Fernsehen, wenn er dafür sorgt, dass Dave einen Wutanfall bekommt... Original-Titel: ALVINNN!!! and the Chipmunks Untertitel: Der beste Trainer / Berühmt um jeden Preis Laufzeit: 25 Minuten Genre: Animationsserie, USA 2015 Folge: 22 FSK: 6