Titanic Heute | SAT.1 | 20:15 - 00:05 Uhr | Katastrophendrama Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Rückblick einer alten Dame: Das angeblich unsinkbare Luxusschiff „Titanic“ bricht zu seiner ersten Atlantiküberquerung auf. Mit an Bord sind die vornehme, lebenshungrige Rose und der arme Jack. Die beiden begegnen und verlieben sich. Doch dann kommt ein Eisberg dem jungen Glück in die Quere... Laufzeit: 230 Minuten Genre: Katastrophendrama, CDN, USA 1997 Regie: James Cameron FSK: 12 Schauspieler: Jack Dawson Leonardo DiCaprio Rose DeWitt Bukater Kate Winslet Caledon „Cal“ Hockley Billy Zane Margaret „Molly“ Brown Kathy Bates Ruth DeWitt Bukater Frances Fisher Old Rose Gloria Stuart Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets