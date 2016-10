In einer fernen Zukunft finden sich zehn Menschen auf dem kargen und unbewohnten Planeten XT-59 wieder. Jeder von ihnen wurde zu einem Leben im Exil verurteilt und nun müssen sie sich Tag für Tag durch die Einöde schlagen. Die Truppe ist dabei in zwei Teile gesplittet: Ervin Kann (Evgeniy Mironov) und Kristi (Anna Chipovskaya) bilden ein eigenes Tandem, das sich auf die Suche nach einer Art Oase inmitten der kargen Landschaft begibt, um dort zu versuchen, wenigstens etwas Glück zu erfahren. Ervin bekleidete in seinem früheren Leben eine sehr hohe Position und wurde für die jetzigen Machthaber zu einer immer größeren Gefahr. Yust (Vinnie Jones) hingegen führt den Rest in Richtung eines anderen Ziels, doch zunächst sind die Routen identisch. Am ersten Abend überschlagen sich dann die Ereignisse und Ervin erkennt, dass zu töten eine Notwendigkeit in dieser Welt frei von jeglichen Gesetzen ist. So schnappt er sich Kristi und will sich von den Übrigen zu seiner eigenen Sicherheit absetzen. Auf dem Weg zu einem möglichen friedlichen Rückzugsort müssen eine Menge Hindernisse überwunden werden, doch der Preis winkt: Freiheit und Glück.