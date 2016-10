Torus - Das Geheimnis aus einer anderen Welt Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:13 Uhr | Science-Fiction HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt In der Wüste von Bhutan geschieht Unglaubliches: Über Nacht wächst ein seltsames Felsmonument aus dem Boden, das heilende Fähigkeiten besitzt. Wissenschaftler aus der ganzen Welt reisen an um das Artefakt zu untersuchen. Der Anthropologe Mason vermutet jedoch bald, dass das Monument mehr Bedrohung als Segen für die Welt darstellt. Abenteuerlicher Sci-Fi-Apokalypse-Mix. Original-Titel: Epoch Laufzeit: 118 Minuten Genre: Science-Fiction, USA 2001 Regie: Matt Codd FSK: 12 Schauspieler: Mason Rand David Keith Allen Lysander Ryan O'Neal Tower Brian Thompson Dr. K.C. Czaban Stephanie Niznik Williams Michael Cavanaugh Col. Tell Steve Bond