Ekki kann es gar nicht glauben: Das bekannte Model Sonja Conrad steht bei seinem Kumpel Wilsberg im Antiquariat und bittet den Detektiv um Hilfe. Ein Stalker sei angeblich hinter ihr her. Wilsberg verspricht zu helfen; Ekki ist völlig aus dem Häuschen. Als Wilsberg und Ekki die junge Dame in deren Hotel absetzen, herrscht dort große Aufruhr. Sonjas Mutter und Managerin war verzweifelt auf der Suche nach ihrer Tochter. Diese hatte aus unerfindlichen Gründen einen wichtigen PR-Termin platzen lassen. War der dramatische Auftritt bei Wilsberg etwa nur vorgetäuscht, um diesen Termin zu schwänzen? Bevor Wilsberg und Ekki weiter in den Streit zwischen Mutter und Tochter hineingezogen werden, machen sie sich aus dem Staub. Allerdings kommen sie nicht weit - denn Sonja rennt schreiend aus ihrem Hotelzimmer. Kein Wunder, denn in dem Hotelbett liegt ein Frauenkörper, übersät mit blutroten Rosen. Zwar handelt es sich nur um eine Puppe, doch für Wilsberg Grund genug, Sonja zu glauben. Auch Ekki engagiert sich heftig bei der Frau mit den Traummaßen. Bis es tatsächliche eine Leiche gibt: Sonjas Assistent wird tot aufgefunden.