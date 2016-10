Nachdem ihn seine Frau zu Hause rausgeworfen hat, wohnt Hans Kneidl bei seinem Kollegen Fred Müller, doch dem geht das langsam auf die Nerven. Während sich Fred bei Revierchefin Thekla Eichenseer über Hans beklagt, werden Xaver Bartl und Felix Kandler zu einem Einsatz gerufen. In der Galerie von Axel Steenstraat wurde ein Kunstwerk zerstört. Die Aushilfs-Putzfrau Rita Deisler, die sich mit Kunst nicht auskennt, hat eine Installation zerstört, die schon so gut wie verkauft war. Jetzt will Steenstraat von der ahnungslosen Rita Deisler Schadensersatz - und zwar einen fünfstelligen Betrag. Alle landen auf dem Polizeirevier und stellen Karl Haun vor ein protokollarisches Problem, denn auch er versteht nichts von moderner Kunst und ist mit Steenstraats Problem irgendwie überfordert. Im Hotel von Irmi Bartl taucht der neue Chefkoch auf. Nibbsy ist die geborene Lässigkeit und schlecht ausschauen tut er auch nicht, stellt Irmi fest. Trotzdem fühlt sie sich schnell von Nibbsys Tatendrang überrumpelt, der mal eben in dem "alten Kasten" aufräumen will. Auf dem Viktualienmarkt findet Nibbsy alles, was er für die neue, gesunde Küche im Hotel braucht - und in Maxi hat er schnell einen begeisterten Verbündeten. Xaver wundert sich sehr, als er von den abrupten Neuerungen erfährt, doch so recht drum kümmern kann er sich nicht. Einsatz! Auf dem Markt gibt es Ärger. Die stadtbekannten Rikscha-Fahrer chauffieren ihre internationale Kundschaft quer durch die Stände und blockieren den Verkauf. Für die Marktfrauen Elfi Pollinger, Moni Riemerschmidt und Lisa Heckmeier eine untragbare Situation. Als die Beschwerden der Damen nicht gehört werden, bleibt ihnen nur eines: rohe Gewalt. Der Streit eskaliert in einer lautstarken Demo der Rikscha-Fahrer - allerdings einer unangemeldeten, wie Xaver und Felix feststellen. Moni, Elfi und Lisa sind die Verhandlungen von Xaver und Felix nicht konkret genug. Sie nehmen die Sache selbst in die Hand. Wieder einmal ist es an Xaver und Felix, die Wogen zu glätten, damit die Damen nicht noch selbst Ärger mit der Justiz bekommen.