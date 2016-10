Herren-Zeitfahren. In Doha wird ein heißer Reifen gefahren: Auf über 35 Grad steigt die Temperatur in Katar im Oktober noch. Ebenfalls kräftezehrend ist der Wind im Emirat am Persischen Golf, wo der 40 km lange Zeitfahrkurs auf der künstlichen Insel „The Pearl“ endet – ohne Fabian Cancellara. Der Schweizer Olympiasieger verzichtet in seiner letzten Saison auf die WM. Tony Martin, dreimaliger Weltmeister (2011 bis 2013), will die Pleite von Rio (Platz 12) ausbügeln. Der Cottbuser verschob u. a. wegen der WM seine Hochzeit auf 2017. - Zeitfahren der Herren Elite