An einem schönen Herbsttag endet eine gewöhnliche Besorgung in einem schrecklichen Drama. Gail Knisley hat einen Arzttermin und will dann mit Freundin Sarah einkaufen gehen. Die Frauen fahren entspannt Richtung Stadtmitte - doch aus der Fahrt wird ein Höllentrip. Plötzlich kracht ein Schuss, durchschlägt die Autotür und trifft Gail. Sarah hält in Panik an, ruft den Notdienst und muss am Straßenrand auch um ihr eigenes Leben fürchten, denn der Täter kann noch in der Nähe sein. Als die Rettungskräfte eintreffen, ist es zu spät. Die Kugel traf Gails Herz und tötete sie. Können Ballistik-Experten und High-Tech-Sensoren den Heckenschützen zur Strecke bringen?