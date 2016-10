Dennis ergreift die Flucht, nachdem er im Krankenhaus beim Klauen eines Rezeptblocks erwischt wird. Edda, Ben, Hannes und Britta suchen ihn vergeblich. Erst nach Stunden taucht Dennis in der WG auf und bricht in Eddas Armen zusammen - Sydney trifft sich mit Mielitzer zum Mittagessen und genießt dessen charmante Gesellschaft. Vicky erpresst von Mielitzer ihr Honorar. Als Sydney von der Geldübergabe erfährt, stellt sie Mielitzer irritiert zur Rede: Was hat er mit Vicky zu schaffen? Merle ist in höchster Alarmbereitschaft, weil das Jugendamt zur Verlängerung der Sorgerechtsvollmacht auf Volkers persönlichem Erscheinen besteht. Merle bangt um Kaspar. Um ihr zu helfen, macht Gunter einen überraschenden Vorschlag. Erika ahnt, dass Hajo insgeheim mit dem geplanten Umzug nach Lüneburg hadert, und zweifelt selbst daran: Ihr ist nicht wohl dabei, dass Hajo für sie sein ganzes Leben umkrempeln will. Kims Enttäuschung über Patricks nicht erwiderte Gefühle sitzt tief. Erst als Patrick seine Freundschaft unter Beweis stellt, entspannt sich auch Kim.