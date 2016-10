Dennis Price kann zwar des Rauschgifthandels überführt werden, kommt aber für die Morde als Täter nicht in Frage. Nach Prüfung aller Beweise und nochmaliger Befragungen, müssen auch Sherry und Mark Hickman aus dem Kreis der Verdächtigen ausgeschlossen werden. Gary Lewis beschuldigt indes beim Verhör Rustys leibliche Mutter Sharon Beck, nicht nur Komplizin, sondern Anstifterin für seinen Raubüberfall gewesen zu sein, um auf ihre Kosten eine geringere Strafe auszuhandeln. Rusty kann seinen Plan vereiteln, indem er Gary bei einem Besuch im Gefängnis dazu bringt, vor laufender Kamera zuzugeben, dass er Sharon Beck ohne ihr Wissen in den Überfall verwickelt hatte. Um die Mordserie endlich aufklären zu können, greift Sharon Raydor zu einem Trick. In Anwesenheit aller Beteiligten spielt sie verschiedene Theorien durch, wie und warum die Morde begangen worden sind und präsentiert Little Wheezy, den Jungen, der nach der Erschießung von Tamika und ihrem Baby nichts gesehen haben wollte, als Zeugen...