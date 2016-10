Fran, Sylvia und Yetta erwischen Maggie und Michael "in flagranti" im Hause Sheffield. Die entsetzte Fran rät Maggie, die Sache vor Maxwell zu vertuschen, doch dafür ist es zu spät, denn Maxwell platzt mitten in diese Szene. Sofort zitiert er Fran in sein Büro. Er will, dass sie Maggie ins Gewissen redet. Fran will Maggie als kleines Mädchen verkleiden, bevor diese sich bei ihrem Daddy entschuldigen geht, und versucht, sie in einen winzigen Kindermantel zu zwängen. Maggie erklärt, dass dies wohl nicht der richtige Zeitpunkt für Kindermäntel sei, denn sie glaubt schwanger zu sein. Fran organisiert für Maggie einen Schwangerschaftstest, doch während sie auf das Resultat warten, werden sie wieder von Maxwell überrascht. Wutentbrannt schickt er sie zur Frauenärztin, um dort noch einen Test machen zu lassen. Fran macht dort sicherheitshalber ebenfalls einen Test. Als sich herausstellt, dass Maggie nicht schwanger ist, ist Maxwell überglücklich. Denn, wie er Fran erklärt, hätte er momentan keine Lust auf ein Baby im Haus. Aus diesem Grund verheimlicht Fran ihm ihr eigenes Testergebnis...