Die Etappe der Sprachlosigkeit: Drei der vier Pilger würdigen sich keines Wortes mehr... ob die große gemeinsame Ankunft überhaupt möglich ist? Und was ist mit Björn? Muss Mr. Disziplin doch so kurz vor dem Ziel noch aufgeben? Und was ist mit der Szene aus der ersten Folge - was ist das für ein riesen Streit? Oder nimmt der Pilgerausflug der Vier doch noch ein gutes Ende?