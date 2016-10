Die Yes Men - Jetzt wird's persönlich Heute | ARTE | 23:05 - 00:35 Uhr | Dokumentation Infos

Das weltbekannte Aktivisten-Duo Mike Bonanno und Andy Bichlbaum, besser bekannt als die Yes Men, inszenieren seit zwei Jahrzehnten provokante Aktionen. Öffentlichkeitswirksam stellen sie Konzerne bloß und prangern Lobbygruppen oder Regierungen an, um aufzurütteln und Missstände aufzudecken. In "Die Yes Men Jetzt wird's persönlich" nehmen sie es mit Kanadas Umweltministerium auf, der US-Handelskammer sowie den weltgrößten Mineralöl- und Ölkonzernen "Gazprom" und "Shell" und stoßen dabei an ihre ganz persönlichen Grenzen. Wo die Superstars der US-Protestbewegung auftauchen, braut sich Ärger zusammen. Bewaffnet mit Secondhand-Anzügen und wenig Schamgefühl schleusen sie sich in Business-Events ein und geben sich als Regierungsvertreter aus, um die negativen Folgen der Globalisierung und die Profitgier der Konzerne publik zu machen. In der Dokumentation kommen den Aktivisten angesichts der drohenden Klimakatastrophe und der zunehmenden Ausbeutung des Planeten Zweifel am Sinn ihres Engagements. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Auf einem Kongress für innere Sicherheit verkünden die Yes Men, getarnt als Polit-Prominenz, dass die USA künftig fossile durch erneuerbare Energien ersetzen wolle und schaffen es, Vertreter der Rüstungsindustrie, Sicherheitsdienstleister und Abgeordnete dazu zu bringen, für erneuerbare Energien zu tanzen. Bei solchen Erfolgen ist an Aufgeben nicht mehr zu denken! "Die Yes Men Jetzt wird's persönlich" ist ein Film über die Höhen und Tiefen der US-Politaktivisten und ein flammendes Plädoyer dafür, dass es sich lohnt, für eine bessere Welt zu kämpfen. Original-Titel: The Yes Men Are Revolting Laufzeit: 90 Minuten Genre: Dokumentation, USA 2014 Schauspieler: Himself Andy Bichlbaum Himself Mike Bonanno Herself, activist, ActionAid, Uganda Chandia Bernadette Kodili Himself, organizer, ActionAid, Uganda Benadette Chandia Kodili Himself, activist, Canada Albert Mwesigwa Herself, organizer, Yes Men Gitz Crazyboy Weitere Empfehlungen