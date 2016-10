Auf einer Schönheitsfarm am Bodensee, jenseits der deutsch-schweizerischen Grenze, erhält die Welt des schönen Scheins einen herben Dämpfer: Die Eigentümerin der Klinik wird tot in einem Planetarium aufgefunden. Das Gewaltverbrechen führt Klara Blum mit ihrem Schweizer Amtskollegen Reto Flückiger zusammen. Sie bekommen es gleich mit drei Hauptverdächtigen zu tun, den leitenden Ärzten der Klinik. Gemeinsam mit Reto Flückiger taucht Klara Blum in eine Welt aus enttäuschter Freundschaft, Misstrauen und Betrug.