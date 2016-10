Täuschung mit Testsiegeln: Schwindel mit Methode Trägt eine Ware ein Testsiegel, wird sie gern gekauft. Doch veraltete oder zweifelhafte Testsiegel können den Verbraucher schnell in die Irre führen. Doch noch immer wird damit auf Produkten aggressiv geworben. "Markt" deckt auf! Fischbrötchen: wie frisch , wie lecker, wie hygienisch? Urlauber und Einheimische genießen beim Hafen- oder Strandbesuch gern ein Fischbrötchen vom Stand, belegt mit Räucherfisch, Matjes, Lachs oder Nordseekrabben. Doch wie gut und wie frisch ist die Ware wirklich? Und ist sie immer ihren hohen Preis wert? Küchenärger: nervige Lieferfehler, schlechter Service Familie Westphal hatte für die neue Wohnung eine neue Küche bei Roller gekauft. Für 4.000 Euro. Doch von der Lieferung bis zur Montage, überall steckte offenbar der Wurm drin. Auch nach sieben Nachbesserungen war die Küche noch nicht fertig aufgebaut. "Markt" mischt sich ein. Deos: kleine Helfer gegen große Schweißflecken Die Auswahl von Deodorants ist riesig, von günstig bis teuer. Deos sollen gegen unangenehmen Körpergeruch helfen. Aber wie gut schützen und riechen sie? Und: Erfüllen sie auch ohne zweifelhafte Aluminiumsalze ihren Zweck? "Markt" will's wissen. Kastaniensterben: Was hilft im Kampf gegen das Bakterium? Dem Kastanienbaum macht neben der Miniermotte nun auch ein fieses Bakterium das Leben schwer. Alte Bäume müssen gefällt werden, neue werden kaum noch nachgepflanzt. Wird die Rosskastanie überleben? "Markt" war vor Ort. Was ist besser: Plastiktüte, Baumwollbeutel oder Recyclingtasche? Die Plastiktüte ist für viele Menschen das Symbol für Umweltverschmutzung. Immer mehr Händler verbannen sie aus ihrem Sortiment oder bieten sie nur noch gegen Mitnahmegebühr an. Doch wie haltbar sind nachhaltige Alternativen? Ist die braune Papiertüte wirklich besser? Und was bringt der Verzicht auf die Plastiktüte tatsächlich für die Umwelt? - Was ist besser: Plastiktüte, Baumwollbeutel oder Recyclingtasche?