Der neue Radiologe, Timotheus von Hatzfeld, führt sich fachlich gut ein - eckt aber menschlich überall an. Vor allem bei Christians langjähriger Arzthelferin Nora, die ohnehin als einzige Assistentin für drei Ärzte und einen Physiotherapeuten am Rande des Nervenzusammenbruchs steht und vehement Unterstützung fordert. Sie beschwert sich bei Christian und droht mit Kündigung. Christian nimmt sich von Hatzfeld zur Brust. Er gelobt Besserung und hilft Christian bei der Aufklärung einer rätselhaften Niereninsuffizienz. Die Diagnose ist schnell gestellt - aber was ist die Ursache? Kann es etwas mit den Trinkvorlieben des Patienten zu tun haben? Indes zieht sich die finanzielle Schlinge bei Familie Kleist enger. Nicht nur, dass Christian wegen der von Paul illegal heruntergeladenen Pornos eine saftige Abmahnung einer Rechtsanwaltskanzlei erhält, nein, noch schlimmer ist, dass Annas Hauptklient insolvent ist und ihre letzten Honorare nicht mehr bezahlt hat. Noch dazu bereitet die gemeinsame Tochter von Lisa und Michael Sorgen, denn sie ist krank und da Michael als frisch gebackener Chefarzt der Klinik alle Hände voll zu tun hat, bleibt Lisa nichts anderes übrig, als Rosalie mit in die Praxis zu nehmen. Aber aus der anfänglichen Angina entwickelt sich ein lebensbedrohlicher Abszess im Rachen. Eine mögliche Operation birgt hohe Risiken - aber kann man noch länger warten? Piwi macht Anke einen romantischen Heiratsantrag. Doch Anke lehnt ab. Piwi ist geschockt - damit hatte er nun wirklich nicht gerechnet. Als Anke ihm dann noch eröffnet, dass sie eine Trainee-Stelle in einem Luxushotel in Singapur angeboten bekommen hat und gedenkt, diese einmalige Chance wahrzunehmen, beschließt Piwi, aus der gemeinsamen Praxis auszusteigen und seine Freundin nach Asien zu begleiten. Über Clara scheint dafür wieder die Sonne. Sie ist nicht schwanger und darüber sehr erleichtert. Auch zwischen ihr und Christian ist nach einem langen Gespräch, in dem Christian viel verständnisvoller reagiert hat als erwartet, wieder alles in Ordnung. Als dann auch noch völlig unerwartet das Angebot eines Berliner Musikproduzenten für einen Plattenvertrag hereinschneit, schweben Clara und ihre Band "Pink Slip" auf Wolke Sieben.