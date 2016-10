Eigentlich will der gelangweilte Arbeiter Doug per Implantat ja nur eine fiktive Reise zum Mars unternehmen. Dort leben inzwischen auch Menschen, doch für einen echten Trip hat er kein Geld. Dann stellt sich heraus, dass sein Leben auf der Erde offenbar Fiktion war. Doug will die Wahrheit wissen und gerät in Lebensgefahr.