Dennis verstrickt sich unter dem Druck, an Geld für weitere Schmerzmittel zu kommen, vor Ben, Britta und Edda in immer mehr Widersprüche. Britta wird zudem stutzig, als sie Toby in Dennis' Nähe mit einer Packung Opioide sieht und vermutet Medikamentenmissbrauch. Als Dennis in Brittas Büro einen Rezeptblock stiehlt, scheint er endgültig aufzufliegen - Vicky ist nach dem leidenschaftlichen Sex mit Thomas tief verletzt, dass der nur eine heimliche Affäre mit ihr haben will. Doch weil sie verliebt ist, lässt sie sich darauf ein. Und Thomas schlägt alle Warnungen, dass diese Beziehung seinem Amt schaden könnte, in den Wind. Die Affäre nimmt ihren Lauf ... Gunter sucht nach Anzeichen, ob Merle seine tiefen Gefühle erwidert. Doch Merle scheint in ihm nur den guten Freund zu sehen, sodass Gunter sich ihr nicht offenbart. Da schlägt ihm eine provokante Schlagzeile im Heideecho ein Schnippchen. Erika, Mathis und Hannes überraschen Hajo mit einem Geburtstagsfest auf der Wache. Da bekommt Hajo die Nachricht, dass es einen Käufer für sein Haus gibt.