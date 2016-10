Die Simpsons Heute | Pro7 | 20:15 - 20:45 Uhr | Zeichentrickserie Infos

Homer kommt teuer zu stehen, dass er Firmeninterna öffentlich macht. Als er zahlreiche Fotos von seiner Arbeitsstelle in den sozialen Netzwerken postet, wird Homer fristlos entlassen und muss wieder von ganz unten anfangen. Er wird Tellerwäscher in einem griechischen Restaurant - für Homer der tollste Job auf Erden! Inspiriert vom Schicksal ihres Vaters entwickelt Lisa eine App, die vorhersagen soll, wie sich das Postingverhalten auf die eigene Lebensrealität auswirkt. Original-Titel: The Simpsons Untertitel: Conrad Laufzeit: 30 Minuten Genre: Zeichentrickserie, USA 2016 Regie: Chris Clements Folge: 10 FSK: 12