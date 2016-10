Das Trinkwasser gerät immer wieder in die Schlagzeilen. Legionellen, Nitrate, Medikamentenrückstände, die Liste der Verunreinigungen wird immer länger. Wir fragen, ob das Trinkwasser seinen außerordentlich guten Ruf noch verdient hat.Trinkwasser ist zwar das am besten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland, doch es gibt auch besorgniserregende Fakten: In deutschen Brunnen messen Experten immer häufiger zu hohe Schadstoffwerte im Wasser. Mal findet sich krebserzeugendes Nitrat im Grundwasser, mal sind es Pestizide. Noch in vertretbaren Mengen. Aber die EU mahnt bereits an, dass die Wasserqualität hierzulande zu wünschen übrig lässt. Und die Wasserexperten sind beunruhigt: Steigt die Verunreinigung weiter, wird sie in den nächsten Jahren das in Deutschland als Trinkwasser genutzte Grundwasser erreichen. Wenn dieses Wasser durch Nitrat, das meist aus der Landwirtschaft stammt, versalzen ist, ist es auf immer verdorben.Der Schadstoffcocktail im Trinkwasser: Wie hoch ist er? Der Verbraucher ist verunsichert, setzt auf Wasserfilter. Aber nützen sie wirklich? Das Trinkwasser gerät immer wieder in die Schlagzeilen. Legionellen, Nitrate, Medikamentenrückstände, die Liste der Verunreinigungen wird immer länger. Wir fragen, ob das Trinkwasser seinen außerordentlich guten Ruf noch verdient hat. Trinkwasser ist zwar das am besten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland, doch es gibt auch besorgniserregende Fakten: In deutschen Brunnen messen Experten immer häufiger zu hohe Schadstoffwerte im Wasser. Mal findet sich krebserzeugendes Nitrat im Grundwasser, mal sind es Pestizide. Noch in vertretbaren Mengen.