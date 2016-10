Scrubs - Die Anfänger Heute | ORF 1 | 14:15 - 14:35 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Während sich Dr. Cox um einen Patienten kümmert, der schon seit Jahren unter unerklärlichen Symptomen leidet, macht Kelso öffentlich, dass er das Sacred Heart verlassen will. Carla und Elliot weigern sich, ihren Kollegen ziehen zu lassen und erinnern ihn an die schönen Zeiten im Krankenhaus. Ted hingegen reißt sich vor Freude über die unverhoffte Nachricht seinen Kittel vom Leib und begeht eine Dummheit... Original-Titel: Scrubs Untertitel: Meine Dusel-Diagnose Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2008 Regie: Rick Blue Folge: 9 FSK: 12 Schauspieler: Dr. John "J.D." Dorian Zach Braff Dr. Elliot Reid Sarah Chalke Dr. Christopher Turk Donald Faison Hausmeister Neil Flynn Dr. Bob Kelso Ken Jenkins Dr. Perry Cox John C. McGinley