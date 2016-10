Ein kleiner Junge wird mit einer Schussverletzung ins Krankenhaus eingeliefert. Beim Spielen mit seinem Freund haben die Jungs die Waffe der Mutter entdeckt. Und plötzlich löste sich ein Schuss. Zwischen den ehemals befreundeten Müttern entsteht ein heftiger Streit, wer die Schuld an dem Unfall trägt. Callie hat beschlossen, Penny an die Ostküste zu begleiten. Natürlich will sie Sophia mitnehmen. Als Arizona davon erfährt, ist sie stinkwütend und schaltet eine Anwältin ein.