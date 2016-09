Heinz Lorbert wird von einem Auto angefahren und sofort in das Johannes-Thal-Klinikum eingeliefert. Die Ärzte stellen eine Armfraktur fest, die sie operieren können. Doch Oberarzt Dr. Niklas Ahrend wird aufmerksam, als sich bei Klaus Anzeichen von Orientierungslosigkeit erkennen lassen. Schließlich erkennt der Patient sogar seine Ehefrau Gudrun nicht mehr. Es bestätigt sich Niklas' Verdacht, er muss dem älteren Herren Demenz diagnostizieren. Ein Schock, vor allem für seine Frau Gudrun. Dann taucht auch noch ein unerwarteter Besucher aus der Vergangenheit auf, woraufhin Gudrun ihre Beziehung zu Heinz infrage stellt. Doch Niklas kann ihr einen Lichtblick verschaffen, er schlägt ihr trotz der Diagnose eine möglicherweise rettende OP vor. Wird er Heinz und seiner Frau wirklich helfen können? Elias Bähr versorgt währenddessen Paulina Prusky, die seit fast 15 Jahren Chefköchin in der Cafeteria ist. Die lebenslustige Frau kann in letzter Zeit immer schlechter schmecken. Darunter leiden auch die Patienten und Besucher des Johannes-Thal-Klinikums. Dr. Leyla Sherbaz, die behandelnde Oberärztin, glaubt bald, den Übeltäter gefunden zu haben: eine chronische Angina. Doch als die zügig anberaumte OP keine Besserung bringt, müssen die Ärzte umdenken. Während Elias weitere Behandlungsmöglichkeiten recherchiert, kommt es bei Paulina zu einer folgenschweren Komplikation.