Die liebenswerte alte Dame Sophie Hahn wird mit einem Armbruch ins Johannes-Thal-Klinikum eingeliefert. Nach der erforderlichen Not-OP leidet Frau Hahn als Folge der Narkose jedoch unter dem Durchgangssyndrom: Sie glaubt, sie befände sich im Jahr 1945 zur Zeit der amerikanischen Besatzung im Krankenhaus. Und ausgerechnet in Oberarzt Dr. Matteo Moreau meint sie, einen besonderen Menschen ihrer Vergangenheit zu erkennen. Als es Frau Hahn immer schlechter geht, versucht Julia Berger, der dieser Fall besonders zu Herzen geht, mehr über den Hintergrund der Patientin zu erfahren. Doch schließlich ist es einzig Matteo, der der Frau wirklichen helfen kann. Auch die Architektin Nina Gerbmann, die mit starken Unterleibschmerzen eingeliefert wird, erkennt in einem der Ärzte einen alten Bekannten. So begrüßt sie Assistenzarzt Ben Ahlbeck mit einem Schlag ins Gesicht! Die beiden kennen sich offenbar von früher und sind nicht gerade die besten Freunde. Oberärztin Dr. Leyla Sherbaz ist mehr als erstaunt über das Verhalten ihres Assistenzarztes, behandelt die junge Frau jedoch professionell weiter. Und dasselbe erwartet sie auch von Ben: Wird er über seinen Schatten springen und die lang fällige Entschuldigung aussprechen? Prof. Dr. Karin Patzelt ist gezwungen, ihren freien Tag, den sie mit Ehemann Leo und Freunden verbringen wollte, wegen eines Notrufs aus dem Klinikum zu unterbrechen. Nach der gelungen Not-OP entscheidet sie sich jedoch, als erneut ein Notfall eingeliefert wird, für ihren Kollegen Dr. Loosen einzuspringen und ihren Mann zu Hause warten zu lassen.