Charles Dorat und P. A. Breal (Länge: 109'02'') In André Chatelins Pariser Feinschmeckerlokal bestellt man nicht a la carte. Präsidenten, Prominente und reiche Geschäftsleute vertrauen blind auf die kulinarischen Empfehlungen des Maître de Cuisine, dessen Küche unlängst wieder in einem Zeitungsartikel hymnisch gelobt wurde. Eines Tages erhält Chatelin Besuch von der unehelichen Tochter seiner Exfrau Gabrielle, von der er sich schon vor über zwanzig Jahren hat scheiden lassen. Die bildhübsche, schüchterne Catherine ist zwar nicht sein leibliches Kind, doch als sie ihm erzählt, ihre Mutter Gabrielle sei gestorben und sie ganz allein auf der Welt, nimmt der gutherzige Chatelin das junge Mädchen bei sich auf. Es dauert nicht lange, bis der alternde Junggeselle mehr als nur väterliche Gefühle für Catherine entwickelt. Das offenbar doch nicht so scheue Mädchen signalisiert, dass sie einer Heirat mit dem gut situierten Gastronomen nicht abgeneigt wäre. Als Chatelin bemerkt, dass auch sein Ziehsohn Gérard ein Auge auf Catherine geworfen hat, kommt es rasch zum erbitterten Streit zwischen den einst Unzertrennlichen. Der naive Chatelin, der mehr vom Kochen als von Frauen versteht und trotz vorgerückten Alters noch immer von seiner resoluten Mutter bevormundet wird, ahnt nicht, dass Catherine das Zerwürfnis zwischen ihm und Gérard systematisch angezettelt hat. Noch weniger ahnt er, dass seine Exgattin Gabrielle zwar eine Morphinistin und finanziell ruiniert, aber quicklebendig ist. Um ihrer materiellen Not ein Ende zu bereiten, haben die beiden Frauen einen teuflischen Plan ausgeheckt - sie wollen an das Vermögen des Restaurantchefs kommen: Chatelin soll einem "Unfall" erliegen, und ausgerechnet Gérard soll dabei etwas nachhelfen ... - "Der Engel, der ein Teufel war" ist ein überaus spannend inszenierter und hervorragend besetzter Psychothriller mit Jean Gabin, Daniele Delorme, Lucienne Bogaert und Gérard Blain.