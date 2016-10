Citizenfour Heute | 3sat | 22:25 - 00:10 Uhr | Politreportage Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Citizenfour Ein Film von Laura Poitras Im Januar 2013 erhält die Filmemacherin Laura Poitras verschlüsselte E-mails von einem Unbekannten. Er nennt sich "Citizen Four" und stellt Beweise für illegale, verdeckte Massenüberwachungsprogramme verschiedener Geheimdienste und vor allem der NSA in Aussicht. Die NSA ist der grösste Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten. Einige Monate später fliegen Laura Poitras und der Journalist Glenn Greenwald nach Hongkong, um sich mit dem Unbekannten zu treffen. Es ist Edward Snowden. Laura Poitras erhält die Erlaubnis, während des Treffens zu filmen. Sie filmt die acht Tage der verdeckten Zusammenkünfte, in denen Edward Snowden über die vorgelegten Dokumente Auskunft gibt. Es ist der Anfang zum Dokumentarfilm "Citizenfour", welchen SRF in ungekürzter Form ausstrahlt. "Citizenfour" ist ein Thriller aus der Wirklichkeit. Die dramatischen Ereignisse entfalten sich Minute für Minute vor den Augen des Zuschauers. Es ist die spannende Geschichte über die waghalsigen Schritte eines Whistleblowers, eindringlich, unbequem und von großer politischer Sprengkraft. Die Dokumentarfilmerin zeigt auch den Menschen Edward Snowden und ergründet seine Beweggründe für eine der folgenreichsten Enthüllungen der letzten Jahrzehnte. Snowden hat sich Laura Poitras bewusst ausgesucht; sie arbeitete bereits an einer Film-Trilogie über die Praxis der Massen-Überwachung. Aus diesem Grund war sie selbst seit Jahren eine Zielperson der Geheimdienste und wurde bei der Ein- oder Ausreise in den USA regelmässig aufgehalten und verhört. Der Dokumentarfilm zeigt die Gefahren der geheimdienstlichen Überwachung auf und regt dazu an, über den eigenen Umgang mit seinem Telefon, seiner Kreditkarte, seinem Webbrowser oder seinem Internet-Profil nachzudenken. Laufzeit: 105 Minuten Genre: Politreportage, USA, D, GB 2014 Regie: Laura Poitras Schauspieler: Himself Edward Snowden Himself Glenn Greenwald Himself William Binney Himself Jacob Appelbaum Himself Ewen Macaskill Himself Jeremy Scahill Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets