Als Lennart aus dem Koma erwacht, ist seine Welt eine andere. Die Frage nach seiner Herkunft brennt ihm unter den Nägeln. Nur seine Mutter Lea kennt die Antwort. Doch die blockt hartnäckig ab. Nach der Zeit im Krankenhaus fällt es Lennart schwer, wieder im Leben anzukommen. Während er im Koma lag, ist Melanie mit dem gemeinsamen Kind in Lennarts Geburtshaus zu seiner Großmutter Alba gezogen. Nachts bekommt Lennart dort kein Auge zu. Doch er ist noch zu schwach, um sich wieder in die Arbeit im Restaurant zu stürzen und so den bedrückenden Erinnerungen aus seiner Kindheit zu entkommen. Seit dem Koma wird Lennart von erschreckenden Bildern heimgesucht - Szenen des Ertrinkens, die er sich nicht erklären kann. Ohne die Unterstützung seiner Mutter, die sich noch immer weigert, über seinen Vater zu sprechen, beginnt Lennart eine Psychotherapie und macht sich auf die Suche nach der Wahrheit. Auch Alba, die im Verhalten ihres Enkelsohns nichts anderes als Schwäche sieht, stellt sich ihm dabei vehement in den Weg. Als Lennart seine Affäre mit Nida wieder aufleben lässt und dabei von Melanie erwischt wird, droht die Familie vollends zu zerbrechen. Zutiefst verletzt, will Melanie nichts mehr mit ihm zu tun haben. Nida, die sich für das Auseinanderbrechen von Lennarts Familie verantwortlich fühlt, verschwindet spurlos. Während Lennart in der Gegenwart einiges wieder in Ordnung zu bringen hat, kommt er einem Geheimnis aus der Vergangenheit auf die Spur, das so dunkel ist, dass seine Mutter es gern für immer totgeschwiegen hätte.