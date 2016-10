Simon leidet darunter, dass sich Jamal nicht mehr bei ihm meldet. Tanja entschließt sich daraufhin, Jamal im Flüchtlingsheim zu besuchen. Verschüchtert steht er vor ihr. Da überredet Tanja ihn spontan zu einem Haarschnitt in ihrem Frisörsalon. Als Lotti Jamal nur leicht berührt und dieser mit Schmerzen reagiert, wird Tanja hellhörig ... Angelina hat sich entschlossen, ihren Adoptivvater Ludwig Dressler darüber zu informieren, dass sie sich ein Kind wünscht. Als sie ihm erzählt, auf welchem Weg es dazu kommen soll, ist Ludwig außer sich. Doch Angelina wäre nicht Angelina, wenn sie nicht bei ihrem Vorhaben bleiben würde. Adi hat genug von den vielen Gästen in der WG und lässt sich von Momo für ein Vorstellungsgespräch als Housesitter coachen. Er will in der Villa Romberger überwintern, dem Anwesen eines bekannten Bauunternehmers. Als er dort auftaucht, hat er es jedoch nicht mit Herrn Romberger, sondern mit dessen Frau zu tun. Und die checkt ziemlich schnell, dass Adi andere Qualitäten hat als ein Haus zu hüten -