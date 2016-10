Die Arbeit in den steilen Weinbergen hoch über der Mosel ist Andrea Thielens Leidenschaft - der weite Blick und die Ruhe geben der Winzerin die Energie, die sie braucht, um den elterlichen Weinbaubetrieb zu managen. In anstrengender Handarbeit werden die Steillagen an der Mittelmosel wie eh und je bewirtschaftet. Das traditionsreiche Familienweingut setzt unter anderem auf Rotweine und produziert in der hauseigenen Brennerei Edelschnäpse. Die gelernte Ergotherapeutin hat erst vor einigen Jahren eine Winzerlehre gemacht, um das elterliche Weingut zusammen mit ihrem Mann Peter übernehmen zu können. Für ihr Landfrauen-Menü setzt die zweifache Mutter auf regionale Küche. Eine Spezialität an der Mosel sind Mehlklöße, sie wurden früher mit in den Weinberg genommen und dienten, herzhaft oder süß serviert, als gehaltvolle Winzermahlzeit. Sie serviert die 41-Jährige ihren Mitstreiterinnen als Beilage zum Burgunderbraten.