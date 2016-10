Im Orient lebt ein kleiner aufgeweckter Junge namens Muck. Wegen seines Buckels wird er verhöhnt und ausgelacht. In all seinem Jammer läuft er in die Wüste, um den Kaufmann zu suchen, der das Glück zu verkaufen hat. Diesen Kaufmann findet er nicht, dafür aber ein Zauberstöckchen und Zauberpantoffeln, mit denen er schnell wie der Blitz laufen kann. Der kleine Muck wird Oberleibläufer des Sultans und wähnt sich jetzt im Besitz des höchsten Glücks. Doch der Schein trügt und Muck wird mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt. Auf seiner Flucht findet Muck zwei Feigenbäume. Isst man die Früchte des einen Baumes, so wachsen einem riesige Ohren, isst man die Früchte des anderen, so werden sie wieder weggezaubert. Mit diesen Früchten und als Arzt verkleidet, zieht er an den Hof zurück. Am Ende seiner Reise erkennt er, dass das wahre Glück in der Freundschaft und Hilfsbereitschaft der Menschen untereinanderliegt. So streift er seine Zauberpantoffeln ab und lässt sie mit den Stöckchen in der Wüste zurück. Der kleine Muck braucht sie jetzt nicht mehr.