Unser Kommunikationssystem entwickelt sich in rasantem Tempo. Die Vernetzung von Mensch und Computer schreitet immer schneller voran. Datenflüsse vollziehen sich schon über kleinste Geräte am Handgelenk oder das Betreten von Räumen. Doch was passiert mit all unseren Daten? Und wie sicher sind dabei eigentlich noch unsere Gedanken? Schaffen es Testpersonen der Hirnforschung an der Charité Berlin, nur über ihre Gedankenströme ein gemeinsames Ziel zu erreichen? Können sie über ihre Gehirnaktivitäten sogar einen Computer steuern? Keine Utopie mehr: Bezahlen im Supermarkt ohne Geldkarte, Handy oder Bargeld. Sie bezahlen einfach mit Ihrem Gesicht. Ein kleines Startup Unternehmen in Helsinki hat eine Technik entwickelt, die es ermöglicht, nur durch einen Blick in eine Kamera Geldgeschäfte zu veranlassen. Doch wie sicher ist das? Wohin führt diese "Human-Computer-Interaction"? Der Film verfolgt eine Reihe von technischen Innovationen im Verhältnis von Mensch und Computer, reflektiert das Ringen von Wissenschaftlern um völlig neue Kommunikationsansätze. Hinterfragt wird von Experten aber auch die Datensicherheit für den einzelnen Menschen angesichts einer scheinbar ungebremsten Datenflut.