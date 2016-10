Schon kann die Clique zeigen, dass sie zusammenhält und dass die Clubmitglieder einander helfen: Leo will nicht noch mal eine Chemotherapie aushalten. Die Freunde wollen ihm Kraft gegeben, damit er durchhält. Deshalb schmieden sie einen Plan, der in einem unerlaubten Ausflug in der Klinik mündet. Nachts schleichen sich die Freunde aus ihren Zimmern – aber ob ihr Plan aufgeht und Leo sich von ihnen zur Chemo überreden lässt?