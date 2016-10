WM-Quali: Niederlande - Frankreich. Einst wurde die Niederlande für ihren „totaalvoetbal“ und ihre Jugendarbeit verehrt. Diesem Ruf wird „Oranje“ aber nicht mehr gerecht. Die EM 2016 haben die Niederländer verpasst. Bis auf die alternden Arjen Robben und Wesley Sneijder fehlt es auch an Superstars. Anders die Franzosen: Die haben mit Paul Pogba, Antoine Griezmann oder Anthony Martial wieder eine goldene Generation. Die kam zum Quali-Auftakt in Weißrussland aber nicht über ein 0:0 hinaus. „Oranje“ startete in Schweden 1:1. - Niederlande - Frankreich