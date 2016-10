Nachts in der Notaufnahme eines Krankenhauses in San Antonio: Hier geht es hoch her, die Anspannung ist groß und ebenso der Stress. Doch das ist genau das, was dem Chirurgen TC Callahan gefällt. Er musste aus der Army ausscheiden und sucht seinen Kick nun in der Klinik. Sein Vorgehen ist nicht immer regelkonform – aber TC rettet damit viele Leben. Diesmal: Ein schwerer Verkehrsunfall fordert dem Team alles ab. Können die jungen Opfer gerettet werden?