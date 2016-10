Dr. Kelso droht die Zwangspensionierung. Als Elliot das Spitz bekommt, überkommen sie sogleich fürchterliche Schuldgefühle. Ist sie doch mitverantwortlich dafür, dass mittlerweile jeder im Krankenhaus Kelsos richtiges Alter kennt. Zur Wiedergutmachung will Elliot erreichen, dass der ebenso gefürchtete wie gehasste Chefarzt seinen Posten behält. J.D. stößt sich neuerdings an Turks Machoallüren, die so gar nicht mit seinem Bemühen harmonieren, Sam ein möglichst gutes Vorbild zu sein.