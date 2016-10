Die Nanny Morgen | ORF 1 | 08:05 - 08:30 Uhr | Comedyserie Infos

Inhalt Die Eltern von Maxwells verstorbener Frau Sara kommen zu Besuch. Maxwell ist sehr aufgeregt. Bislang hat er es nicht gewagt, ihnen von seiner erneuten Heirat zu erzählen, geschweige denn davon, dass Fran Saras Kinder adoptieren will. Frans Versuch, eine gute Figur zu machen, scheitert dann auch kläglich. Original-Titel: The Nanny Untertitel: Die Eltern der Ex-Braut Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 1998 Regie: Peter Marc Jacobson Folge: 4 Schauspieler: Fran Fine Fran Drescher Maxwell Sheffield Charles Shaughnessy Niles Daniel Davis C. C. Babcock Lauren Lane Maggie Sheffield Nicholle Tom Brighton Sheffield Benjamin Salisbury