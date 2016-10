Als ältester von drei Geschwistern soll Eric Warner die private Beteiligungsgesellschaft seines Vaters übernehmen. Aber die Nacht der Firmenübergabe verändert sein Leben auf ganz andere, tragische Weise: Seine Frau Kate stürzt von der Dachterrasse des Hochhauses und stirbt. Detective Andrea Cornell hat schnell einen Hauptverdächtigen im Visier: Eric Warner. ! Noch in der Mordnacht tritt seine Schwester Amanda Warner als Anwältin für Eric ein. Auch sein jüngerer Bruder Patrick und sein Vater John stehen ihm in dieser schlimmen Zeit zur Seite. Schon bald nach Kates Tod muss sich Eric aber die Frage stellen, was seine eigene Frau tatsächlich vor ihm verheimlichte? Denn Detective Andrea Cornell konfrontiert den jungen Geschäftsmann mit unangenehmen Wahrheiten über Kate. Die knallharte Ermittlerin stößt außerdem auf eine alte Strafakte von Eric, die ihn im Mordfall zusätzlich schwer belastet. Um dem Strudel aus Anschuldigungen zu entfliehen, sucht er auf eigene Faust weiter nach möglichen Indizien und dem Killer seiner Frau.