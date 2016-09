Giraffe Gertie kann sich wunderbar nach oben strecken, kann sich jedoch nicht so gut nach unten beugen und mit genau diesem Problem wendet sie sich an Wissper. Ihr Wasserloch ist stark gesunken und sie schafft es nicht mehr, sich so tief hinunterzubeugen, um etwas trinken zu können. Wissper sucht Hilfe bei Peggy dem Pinguin und ihren Pingwing- Freunden. Mit einem genialen Kieselstein- Trick lassen sie gemeinsam das Wasser wieder ansteigen.