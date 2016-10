Wie wichtig ist Sex in einer Partnerschaft? Reinhold Beckmann will wissen, wie der Beziehungsalltag in Deutschland aussieht und trifft einfache Menschen und Experten. Wie leben Deutsche Liebe, Sex und Treue? Wie gehen Paare mit Krisen, Unlust und Konflikten um? Welche geheimen Sehnsüchte und Begierden machen eine Partnerschaft manchmal so kompliziert? Und welche Folgen haben veränderte Rollenbilder auf unser Beziehungsleben? Darüber spricht Beckmann unter anderem mit Paartherapeut Professor Dr. Ulrich Clement, Psychologin Felicitas Heyne sowie den Sexualwissenschaftlern Professor Dr. Peer Briken und Professor Dr. Arne Dekker vom Hamburger Universitätsklinikum. Mehr als 50 Prozent der Deutschen geben zu, dass sie mit ihrem eigenen Sexualleben unzufrieden sind. Die in den Medien und in der Werbung propagierten erotischen Idealbilder schaffen Erwartungshaltungen, die in der Realität kaum eingelöst werden können. Doch es zeigt sich, dass nicht jede Altersgruppe bei Liebe, Sex und Partnerschaft die gleichen Erfahrungen macht. Denn die Generationen sind unterschiedlich geprägt. Die Generation der über 60-Jährigen, die die Entwicklung seit der sexuellen Revolution erlebt hat, zeigt sich immer weniger kompromissbereit. Daher werden immer mehr Ehen im Seniorenalter geschieden. Die 30- bis 50-Jährigen kämpfen mit dem stärksten Erwartungsdruck. Ihr Anspruch auf Gleichberechtigung führt dazu, dass beide Partner alle Aufgaben erfüllen müssen: Geld verdienen, Kinder erziehen, Haushalt organisieren. Dabei bleiben Liebe und Sex oft auf der Strecke. Die Jüngsten kommen so früh wie keine Generation vor ihnen mit Sex und Pornographie im Netz in Berührung - lange vor ihren ersten eigenen persönlichen Liebeserfahrungen. Im Gegensatz zu den virtuellen Pornoerlebnissen suchen viele verstärkt in der Partnerschaft nach echter Liebe und Treue.