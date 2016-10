Auch in der neuen Staffel "Dr. Klein" begegnet ChrisTine Urspruch als Kinderärztin Dr. Valerie Klein ihren Patienten nicht nur im übertragenen Sinne wieder auf Augenhöhe. Leider fällt ihr das dieses Mal nicht ganz leicht, denn privat steckt Valerie in einer schwierigen Phase. Ihr Mann Holger hat in der Paartherapie eine außereheliche Affäre mit seiner Verlegerin gestanden. Auch Valeries Tochter Pam hat Liebeskummer, denn ihr Freund Kaan ist offensichtlich in Patrick Keller verliebt. Einzig Peter Wagner, Valeries Vater, schwebt auf Wolke sieben, nachdem er Oberschwester Gundula einen Heiratsantrag gemacht hat. Aber kann diese sich wirklich auf einen Mann einlassen, der dement ist? Dr. Lang trifft es indes besonders hart: Das Kind seiner Freundin Nanny, das die beiden als sein leibliches ausgeben wollten, ist dunkelhäutig. Und seine Mutter Grit sitzt nach dem mysteriösen Tod von Berta Völker in Untersuchungshaft. Hat er so wirklich noch ernstzunehmende Aussichten auf den Chefarztposten, den Professorin Nevin Gül weiterhin zur Disposition stellt? Es bleibt turbulent in der Rosenstein-Kinderklinik und im Leben von Valerie Klein, die die Probleme angeht - auf ihre ganz eigene, unkonventionelle Art und mit einer gehörigen Prise Humor und Zweckoptimismus. 13 neue Folgen "Dr. Klein" werden freitags um 19:25 Uhr ausgestrahlt.