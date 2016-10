Ein schmaler Weg führt durch den dichten Wald auf den Schwarzwaldhof von Petra Hettich. Schon die fünfte Generation der Hettichs lebt hier in Alleinlage auf einer sonnigen Wiesenhochfläche, wenige Kilometer vom berühmten Skiort Schonach entfernt. Wie früher stehen im Stall Kühe, ein Bauerngarten versorgt die Familie mit Gemüse und zweimal in der Woche lassen Petra und ihr Mann Ralf im Backhaus den Ofen an. Fast alles hat die Familie selbst am Hof - sogar ihren eigenen Honig. Bienen sind das Hobby von Ralf, Petras Leidenschaft ist ihr Bauerngarten. Geschickt kombiniert Petra deshalb im großen "Lecker aufs Land"-Menü den süßen Honig mit herzhaftem Gemüse und Wildkräutern. Wie das Honigmenü wohl bei den anderen Landfrauen ankommt?