Die arbeitswütige Artdirektorin Linda Lano hat es zwischen den vielen Werbeaufträgen und Fernsehspots doch noch geschafft, dem Mann fürs Leben zu begegnen. Der sensible Spielzeugfabrikant Chris Meinart ist nach dem Tod seiner Frau zum ersten Mal wieder richtig verliebt. Lindas schwuler Kollege Donald ist für sie "die beste Freundin". Momentan braucht er jedoch selbst Hilfe. Er liebt den Agenturchef Peter König. Peter wagt es aber nicht, sich offen zu ihrer Beziehung zu bekennen. Linda hat kaum Zeit, Donald zu trösten. Sie fühlt sich unter Druck gesetzt, als Chris sie in eine heimlich gemietete Wohnung entführt und sie bittet, mit ihm zu leben. Linda bekommt Angst um ihre Unabhängigkeit. Sie nimmt spontan ein verlockendes Angebot des erfolgreichen Werberegisseurs Jo Bent an, wird seine Managerin und verliebt sich in ihn. Sie fällt aus allen Wolken, als Jo ihr seine Familie vorstellt. Die verzweifelte Linda will zu Chris zurück, doch der verkauft gerade seine Firma, um in die USA auszuwandern. Kann Linda ihn noch aufhalten?