Die Finalisten tanzen jeweils ein Solo sowie ein Duo. Zusätzlich müssen sie den Duo-Tanz, der in den vorherigen Shows am wenigsten Punkte erzielt hat, noch einmal performen. Können die Kandidaten-Teams ihre Leistung verbessern und damit die Jury von sich überzeugen? Außerdem gibt es für beide Tanz-Paare eine Überraschung: Sie können vor der Show entscheiden, welche Performance mit der entsprechenden Bewertung verdoppelt wird. Am Ende werden dann alle Punkte addiert - wird sich das Blatt durch den Joker noch einmal wenden? Nazan Eckes und Jan Köppen moderieren die Musikshow und wollen wissen: Wer wagt sich an welche Herausforderung? Das sind die Auftritte der zwei Kandidaten-Teams im großen Finale von 'Dance Dance Dance': Europameister im Turnen Philipp Boy (29) & sein Kumpel, Ski-Freerider Bene Mayr (27) Duo: "Wild Wild West" / Will Smith Duo: "Bye Bye Bye" / N SYNC (Duo mit den wenigsten Punkten) Solo Philipp Boy: "Suit & Tie" / Justin Timberlake Solo Bene Mayr: "Thriller" / Michael Jackson DSDS-Team: Menderes Bagci (31) & DSDS-Gewinnerin 2014, Aneta Sablik (27) Duo: "Naughty Girl" / Beyoncé Duo: "Everybody" / Backstreet Boys (Duo mit den wenigsten Punkten) Solo Aneta Sablik: "Born This Way" / Lady Gaga Solo Menderes Bagci: "Mambo No. 5" / Lou Bega