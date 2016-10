Was mit einer Wohnmobil-Schmiererei begann, endet für Hubert und Staller mit dem Fund eines Toten im seichten Wasser - ein Mitglied der Wasserwacht. Bei den Ermittlungen ergeben sich ausgerechnet innerhalb der Familie und des Freundeskreises des Opfers viele Ungereimtheiten. Camper Helmut Krause hat die Polizei gerufen, weil sein geliebtes Wohnmobil beschmiert worden war. Als Hubert und Staller den mutmaßlichen Delinquenten dazu verdonnern, das "Gemälde" zu beseitigen, kommt dieser vom nahe gelegenen See statt mit einem gefüllten Eimer Wasser mit der schockierenden Nachricht zurück, dass ein Mann leblos im seichten Wasser treibt. Da der Tote ein T-Shirt der örtlichen Wasserwacht trägt und daher ein sehr guter Schwimmer gewesen sein dürfte, wirkt die Sache mysteriös. Bei den Recherchen im Kreis der Wasserwacht ist der Name des Ertrunkenen schnell ermittelt. Es handelt sich um Korbinian Obermeier, dessen Freunde geben Hubert und Staller einige Rätsel auf. Die Polizisten verhören den unscheinbaren Maximilian Gerstner, die äußerst attraktive Laura Starke und Jürgen Kühn, der verdächtige Kratzspuren in seinem Gesicht mit seiner übermütigen Katze zu erklären versucht. Auch in der Familie des Ermordeten gibt es Ungereimtheiten: Hatte Simone Obermeier vielleicht ein finanzielles Interesse am vorzeitigen Ableben ihres Bruders? Schließlich scheint demnächst ein erhebliches Vermögen anzufallen, da ihr schwerreicher Vater im Sterben liegt. Als Camper Krause ein entscheidendes Detail aus der Tatnacht einfällt, ist alles für einen großen Showdown angerichtet.