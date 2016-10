Sons Of Norway 08. Oktober | ONE | 01:35 - 03:00 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Es rebelliert sich schlecht, wenn der eigene Vater noch lauter dagegen ist als man selber. Als der Punk in den späten 70ern die Vororte von Oslo erreicht, hört Nikolaj zum ersten Mal die Sex Pistols - eine musikalische Offenbarung, die sein Leben verändert. Doch es ist nicht leicht gegen das Establishment zu sein, wenn der eigene Vater ein waschechter Hippie ist, der seinen Sohn zum Sommerurlaub ins Nudistencamp schleppt und auch mal den Schuldirektor zusammenfaltet. Laufzeit: 85 Minuten Genre: Drama, DK, S, N, F 2011 Regie: Jens Lien Schauspieler: Nikolaj Asmund Hoeg Magnus Sven Nordin Lone Sonja Richter Johnny Rotten John Lydon Theo Kojak Telly Savalas Tor Tony Veitsle Skarpsno