Nach vielen Jahren bei der Kripo hängt Kommissar Piet Becker seinen Job kurzerhand an den Nagel: Was nützt der Erfolg im Beruf, wenn man sich nicht mehr frei und glücklich fühlt? Bevor er seinen persönlichen Neuanfang starten kann, muss Piet jedoch nach Husum reisen, um das Haus seiner kürzlich verstorbenen Tante zu verkaufen. Hier trifft er seinen Bruder Hannes wieder, einen gewitzten Schwerenöter, der sich als Heiratsschwindler durchs Leben gaunert. Als wenig später eine junge Frau ermordet aufgefunden wird, gerät ausgerechnet Hannes in Verdacht.