Auch wenn er mit "nur" einem Meter Körperlänge nicht der größte Adler ist - mit seinem golden glänzenden Kopf- und Nackengefieder, dem messerscharfen Raubvogelschnabel und den dolchartigen Fängen bietet der Steinadler einen majestätischen Anblick. Und wenn er mit seinen rund zwei Meter Flügelspannweite über seinem Jagdrevier Kreise zieht, dann wird verständlich, wieso der Steinadler seit alters her als "König der Vögel" gilt. Hält er nach Beute Ausschau, müssen sich Schnee- und Birkhuhn, Murmeltier, Hase und Co. In Acht nehmen. Selbst für den schnellen Turmfalken gibt es kein Entkommen, wenn ihn der Steinadler im Visier hat. Bis zu sechs Kilogramm schwere Beutetiere kann ein Steinadler per Luftfracht zu seinem Horst transportieren. Im Gebirge legt der Steinadler seinen Horst meist unterhalb des Jagdreviers an, da der Transport der Beute nach unten einfacher ist als nach oben. Der Steinadler gilt heute als Charaktervogel der Berge, doch früher war er über weit größere Gebiete verbreitet. Jahrhundertelange massive Verfolgung vertrieb ihn aus den meisten Gebieten. So ist er im Grunde unfreiwillig zum Bergbewohner geworden. Weil er nur noch hier die Ruhe findet, die er braucht. Dank intensiver Schutzmaßnahmen konnte der Steinadler in seinen letzten Bastionen nicht nur überleben, sondern seinen Bestand wieder vergrößern. Der Film begleitet den mächtigen Jäger der Lüfte auf seinen Streifzügen durch die grandiose Bergkulisse seines Jagdreviers. Die ausschließlich an wilden Vögeln in freier Natur entstandenen Aufnahmen zeigen unter anderem die enorme Wendigkeit und Schnelligkeit mit der sich der Steinadler in der Luft bewegt, etwa wenn er sich im Flug auf den Rücken dreht oder einen ihn verfolgenden Kolkraben abschreckt oder gar erbeutet. Minikameras ermöglichen noch nie zuvor gesehene Einblicke in das Privatleben der mächtigen Vögel. Regelrecht "Auge in Auge" mit den mächtigen Greifvögeln, lässt sich beobachten, wie hart das zweitgeborene Adlerküken kämpfen muss, um sich bei der Futterverteilung gegen seinen älteren Bruder durchzusetzen. Gleichzeitig lassen sich Tiere und Pflanzen beobachten, die den Lebensraum mit dem "König der Lüfte" teilen. Dies sind nicht nur große Tiere wie Wildschweine oder Bären, auch Pilze und Waldschmetterlinge haben ihren Auftritt und zeigen, wie vielfältig im Reich des Steinadlers die Verflechtungen sind, vom Glühwürmchen bis hin zum "König der Berge".