Parcoursportler vs. Graffitisprayerin: Jonas (11) übt in seiner Freizeit Parcours, er liebt es über Hindernisse zu springen, auf diese Art ist er oft in seiner Heimatstadt Magdeburg unterwegs. Jonas wird sein Hobby mit Veronika tauschen. Die 12 Jährige ist künstlerisch unterwegs sprayt in ihrer Freizeit Graffitis. Wer hat hier den Bogen raus? Schafft es Veronika an Wänden hochzuspringen und kann Jonas seine künstlerische Ader entfalten? Einschalten. Staunen. Selber machen!