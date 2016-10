Der grüne Daumen: Die große DeSpray Bay-Gartenschau steht vor der Tür. Tommys Mutter ist ganz aufgeregt, denn sie will für ihre schönen Blumen einen Preis gewinnen. Allerdings war es keine gute Idee, ausgerechnet Tommy mit der Pflege der kostbaren Gewächse zu betreuen. Es dauert nicht lange und das Grünzeug geht ein. Nun kann nur noch ein Wunder helfen. Ein Außerirdisches vielleicht? Alien Dinko weiß natürlich Rat … Die Grippe-Impfung: Eine riesengroße Spritze mit einer langen, spitzen Nadel. Davor hat Tommy große Angst. Aber seine Mutter kennt kein Erbarmen. Die Grippe ist im Anmarsch und Tommy soll geimpft werden. Da ist Panik im Leuchtturm angesagt! Vielleicht kann Dr. Daffodil, der Arzt aus dem Weltall, dem Erdling helfen? Gumpers Bestimmung: Genervt fordert Swanky den Auszug seines rosa Mitbewohners Gumpers. Er soll den Sinn seines Lebens finden. Völlig überfordert stürzt Gumpers in eine Identitätskrise. In der Bäckerei um die Ecke erkennt er in den Lebkuchenfiguren verzauberte Einwohner von DeSpray Bay. Endlich hat er seine Bestimmung gefunden: Er muss die bemitleidenswerten Kreaturen befreien. Erneut ist Tommys Einfühlungsvermögen gefragt.